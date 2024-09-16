У Венесуелі заарештували 6 іноземців: їх звинувачують у плануванні вбивства Мадуро

"Ці групи (західних країн, - ред.) прагнуть заволодіти багатством країни, і ми, як уряд, будемо рішуче реагувати на будь-які спроби дестабілізації", — сказав міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо, виступаючи на державному телебаченні.

За його словами, нібито було вилучено близько 400 "гвинтівок зі США".

Державний департамент США підтвердив, що троє американських громадян , у тому числі один військовослужбовець ВМС, утримуються у Венесуелі, але відкинув будь-який зв’язок із замахом.

"Будь-які заяви про причетність США до змови з повалення Мадуро є категоричною неправдою. Сполучені Штати продовжують підтримувати демократичне вирішення політичної кризи у Венесуелі", – заявив речник Держдепартаменту.

Під час своєї пресконференції в суботу глава МВС Венесуели стверджував, що заарештовані громадяни Іспанії мали зв’язки з іспанською секретною службою та планували вбивство Мадуро.