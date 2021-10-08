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Венедиктова о смерти Полякова: автомобиль такси изъяли, водителя допрашивают

Автор: Анастасия Рокитна

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала смерть народного депутата Антона Полякова в Киеве. Автомобиль такси, на котором он ехал, изъяли, водителя допрашивают.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу генпрокурора.

По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине, сообщила она.

"Причины смерти будут устанавливаться во время вскрытия, которое произойдет уже в ближайшие часы. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено следователям СУ ГУ Нацполиции в г. Киеве. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи", - написала она.

Венедиктова уточнила, что политика в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, остановили за нарушение правил дорожного движения.

Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нардепе, отметила генпрокурор.

Напомним, в Киеве нашли мертвым нардепа Антона Полякова.

РБК-Украина узнало подробности смерти политика.

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КиевИрина Венедиктова