Венедиктова рассказала о ходе расследования убийства журналиста Вадима Комарова

В ходе встречи журналистам представили информацию о расследовании убийства Комарова. Отмечается, что было проведено 1710 допросов, 25 судебных экспертиз, более 200 негласных розыскных действий, проанализированы записи из более чем 100 камер, отработано тысячи телефонных звонков абонентов, находящихся во время совершения убийства в пределах территории, где оно произошло.

"Вместе с экспертами также составлен вероятный психологический портрет убийцы. Также были озвучены основные версии, которые рассматривались следствием, и сложности, оказавшие влияние на ход досудебного расследования", - отмечается в сообщении Офиса генерального прокурора.

Венедиктова отметила, что следствием проделана большая работа, но результатом расследования должно стать лишь раскрытие убийства. "Внимание к каждому такому делу со стороны журналистского сообщества может действительно помочь - нам важна вся информация"- обратилась она к представителям Союза.

В ходе встречи также обсуждались вопросы защиты прав журналистов при осуществлении ими профессиональных обязанностей.