Венедиктова рассказала, как будут бороться с насилием в правоохранительных органах

В местах несвободы планируют использовать системы видеонаблюдения, портативные видеорегистраторы при применении мер принуждения. Также планируют создать специально оборудованные комнаты для проведения допросов и других следственных действий с возможностью видеофиксации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала о проведенном координационном совещании руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия пыткам сотрудниками органов правопорядка.

В прошлом году было открыто 52 дела по факту пыток и 1629 дела по факту возможного превышения правоохранителями власти или служебных полномочий, которые сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств.

На совещании определили первоочередные шаги противодействия пыток:

использование систем видеонаблюдения в местах несвободы, портативных видеорегистраторов при применении мер принуждения,

создание специально оборудованных комнат для проведения допросов и других следственных действий с возможностью видеофиксации.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что двое полицейских изнасиловали девушку в райотделе Киевской области.

После скандала с пытками и изнасилованием в Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции