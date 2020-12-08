Венедиктова отказалась открывать дело на нардепа-кнопкодава

Офис генпрокурора отказал в открытии уголовного производства против нардепа-кнопкодава Андрея Иванчука. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что причина - нарушение правил подачи заявления.

Об этом сообщает сайт движения "ЧЕСНО".

Андрей Иванчук, мажоритарщик из Ивано-Франковской области, из депутатской группы "Доверие", 5 ноября был пойман на кнопкодавстве (статья 364-2 Уголовного кодекса Украины).

Генпрокурор Ирина Венедиктова в течение месяца не внесла сведения в ЕРДР, как того требует законодательство. Активисты сообщили ей о нарушении со стороны Иванчука.

Генпрокурор ответила, что оснований для открытия уголовного производства нет. Якобы нарушен порядок направления заявления - журналист должен был подать в аппарат ВРУ заявление о нарушении нардепа вместе с фото- и видео.

В "ЧЕСНО" отметили, что так и было сделано. В аппарате Верховной рады ответили, что заявление "по поручению руководства ВРУ обрабатывается структурным подразделением аппарата".

Напомним, 16 января 2020 года вступил в силу закон, по которому за кнопкодавство нардепам грозит штраф в размере 51000-85000 гривен.

РБК-Украина писало, что первым нарушителем в новой Верховной Раде в сентябре 2019 года стал внефракционный депутат мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев. Он нажал кнопку на месте другого внефракционного депутата-мажоритарщика из Донецкой области - Максима Ефимова во время голосования за проект закона об импичменте президента.