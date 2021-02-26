Венедиктова: 70 гражданам РФ сообщено подозрение за развязывание войны против Украины

С 2014 года 70 гражданам РФ сообщено подозрение за развязывание и ведение агрессивной войны против Украины и пособничество в совершении этих действий. Среди них - российские чиновники.
Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью "Укринформ".
Подозрения объявили министру обороны РФ, трем его заместителям, начальнику генерального штаба, советнику президента РФ, судье конституционного суда РФ.
Кроме того, за преступные действия, связанные с оккупацией Крыма украинским судом заочно приговорен и так называемый "уполномоченный представитель президента РФ в так называемом "Крымском федеральном округе".
Всего с 2014 года зарегистрировано около 30 тысяч уголовных правонарушений, которые связаны как раз с вооруженной агрессией РФ.
"У нас уже 160 гражданам РФ сообщено о подозрении за соответствующие преступления", - сказала Венедиктова.
Ранее сообщалось, что Украина готовит электронную базу данных, предшествовавших оккупации Донбасса и Крымского полуострова.
РБК-Украина писало, что Офис генпрокурора расследует участие 250 иностранцев в составе боевиков на Донбассе.