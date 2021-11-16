Вена начала вакцинировать детей от 5 лет от COVID без одобрения агентства ЕС

Отмечено, что несовершеннолетним вводят уменьшенное количество вакцины Pfizer, которую уже на месте определяет врач в зависимости от возраста, физического состояния и веса ребенка.

Указано, что пока детей будут прививать в рамках пилотного проекта. По которому ежедневно можно вакцинировать около 200 детей.

Вместе с тем детей пока вакцинируют в так называемом режиме off-label, то есть нерегламентированного применения лекарственных препаратов, поскольку Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) пока не одобрило вакцинацию против COVID-19 для этой возрастной группы.

Однако Министерство здравоохранения Австрии ожидает, что это произойдет 24 ноября.