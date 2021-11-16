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Вена начала вакцинировать детей от 5 лет от COVID без одобрения агентства ЕС

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Вена, Вторник 16 ноября 2021 08:35
Вена начала вакцинировать детей от 5 лет от COVID без одобрения агентства ЕС Фото: Вена начала вакцинировать детей от 5 лет от COVID без одобрения агентства ЕС (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Вене (столица Австрии) начали прививать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Впрочем, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) еще не одобрило иммунизацию для этой возрастной группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на wien.orf.at.

Отмечено, что несовершеннолетним вводят уменьшенное количество вакцины Pfizer, которую уже на месте определяет врач в зависимости от возраста, физического состояния и веса ребенка.

Указано, что пока детей будут прививать в рамках пилотного проекта. По которому ежедневно можно вакцинировать около 200 детей.

Вместе с тем детей пока вакцинируют в так называемом режиме off-label, то есть нерегламентированного применения лекарственных препаратов, поскольку Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) пока не одобрило вакцинацию против COVID-19 для этой возрастной группы.

Однако Министерство здравоохранения Австрии ожидает, что это произойдет 24 ноября.

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Австрия Вена Вакцина от коронавируса
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