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Великобритания ускорит эвакуацию после теракта возле аэропорта Кабула

Автор: Сергей Пышкин

Правительство Великобритании планирует продолжить эвакуацию людей из Афганистана несмотря на два взрыва, которые сегодня прогремели возле территории аэропорта Кабула. Борис Джонсон отметил, что страна ускорит вывод афганцев и своих граждан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Хочу подчеркнуть, что мы собираемся продолжить операцию. В любом случае мы подходим к ее завершению", - отметил Джонсон.

По словам премьер-министра Великобритании, сегодняшний теракт у территории аэропорта заставит правительство страны продолжить операцию по эвакуации как можно эффективнее и в максимально сжатые сроки.

Джонсон также отметил, что им не удастся вывести всех людей из Афганистана, которые имеют право попасть в Великобританию, однако правительство обещает оказать давление на "Талибан", чтобы он разрешил им покинуть страну после завершения эвакуации.

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ВеликобританияАфганистанТалибан