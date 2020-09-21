ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Великобритания может вернуться к жесткому карантину из-за роста случаев COVID-19

Автор: РБК-Украина

Правительство Великобритании рассматривает возможность введения второго общенационального карантина. В стране продолжает расти число заражений коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

После летнего спада новых случаев заболевания COVID-19, в Великобритании ежедневная статистика лишь увеличивается. В воскресенье было зафиксировано почти 3,9 тысяч новых случаев.

Из-за этого премьер-министр Борис Джонсон обдумывает варианты нового общенационального карантина. На этой неделе глава британского правительства должен выступить с заявлением, в котором даст гражданам "последний шанс" вернуться к соблюдению самоизоляции и социальной дистанции, чтобы избежать нового жесткого карантина.

Главврач Британии Крис Витти отметил, что ситуация с коронавирусом идет "в неправильном направлении" и страна находится в критической точке пандемии. В правительстве будут анализировать данные, чтобы понимать возможные риски перед сложным зимним периодом.

Возможные новые ограничения не будут касаться школ и бизнеса. Но в случае карантина будет запрещена работа общественных заведений, включая пабы.

Первый общенациональный карантин в Британии начался в марте и в жестком виде оставался до мая, когда начались смягчения.

Самые читаемые новости

В стране зафиксировано 394 257 случаев заражения, 41 777 человек умерли.

Напомним, на прошлой неделе в части муниципалитетов северо-восточной части Великобритании усилили карантин.

Также Британия установила штрафы до 10 тысяч фунтов стерлингов за нарушение самоизоляции.

Ранее Борис Джонсон объявил о начале второй волны коронавируса в Великобритании.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВеликобританиякарантинКоронавирус