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Великобритания приняла меры для защиты экономики от последствий коронавируса

Новости » Экономика     11.03.2020 - 11:03
Великобритания приняла меры для защиты экономики от последствий коронавируса
Фото: Банк Англии (bankofengland.co.uk)

Банк Англии снизил ключевую ставку на 0,5 п.п.

Банк Англии в среду, 11 марта, снизил ключевую ставку с 0,75% до 0,25% для защиты британской экономики от последствий вспышки коронавируса. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Банк Англии оставил без изменений целевой уровень скупки государственных облигаций в 435 млрд фунтов стерлингов и скупки корпоративных облигаций в 10 млрд фунтов.

Как отмечается в сообщении, снижение ставки поможет поддержать доверие бизнеса и потребителей в трудную минуту, укрепить финансы предприятий и домашних хозяйств, а также снизить стоимость и улучшить доступность финансов.

Банк Англии также объявил о новой схеме срочного финансирования малого бизнеса. Механизм предусматривает предоставление финансирования сроком на четыре года в течение ближайших 12 месяцев.

Отметим, Федеральная резервная система США 3 марта приняла экстренное решение о снижении базовой процентной ставки на 0,5% до 1-1,25% годовых. Как отметили в ФРС, основы экономики США остаются сильными, однако коронавирус создает растущие риски для экономической активности.

Инвесторы надеются на меры стимулирования со стороны властей. Частности, ожидается, что Федрезерв на следующей неделе снизит процентные ставки как минимум на половину процентного пункта.

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