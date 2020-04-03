Британия построит временные больницы для зараженных коронавирусом

Временные больницы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией будут построены в Британии. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, в Британии построят центр на 1000 пациентов в университете в Бристоле, а также центр на 500 коек в конференц-центре в Харрогите, это означает, что сейчас в Британии планируют открыть пять полевых больниц в ближайшие недели.

Как отмечается, первая больница NHS Nightingale, которая была построена за две недели, должна открыться сегодня в Восточном Лондоне, но первых пациентов примет на следующей неделе.

Напомним, количество летальных случаев коронавируса в Британии приблизилась до 3 тысяч, при этом у 33 718 человек тест на коронавирус дал положительный результат.

Также авиакомпания British Airways рассматривает возможность временного отстранения от работы 36 тысяч своих сотрудников из-за коронавируса.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что британский принц Чарльз заразился коронавирусом и провел семь дней в самоизоляции.

Позже стало известно о заражении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По его словам, у него появились симптомы, а когда он прошел тест, то получил положительный результат на COVID-19.