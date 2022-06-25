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Великобритания делает все для освобождения своих граждан из плена, - посол

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Киев, Суббота 25 июня 2022 23:36
Великобритания делает все для освобождения своих граждан из плена, - посол Посол Великобритании в Украине поддерживает санкции против России (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Великобритания делает все возможное, чтобы вернуть на родину своих граждан, которые оказались в плену пророссийских боевиков.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Это - фиктивное дело. Говорить о них как о наемниках - совершенно недопустимо. Они - не наемники. Они - военнопленные. Они воевали на основе того же контракта, что и украинцы, на таких же условиях, как и ВСУ. Именно поэтому Россия должна соблюдать их права", - подчеркнула посол Великобритании в Украине.

По мнению Симмонс, Россия и ее вооруженные силы должны соблюдать все права британских граждан Шона Пиннера и Эйдена Аслина. Дипломат также уверена, что если все права военнопленных будут соблюдаться, то они вскоре будут освобождены.

Как известно, "суд" фейковой республики "ДНР" "приговорил" трех иностранных бойцов, воевавших на стороне Украины к смертной казни. Их планируют расстрелять.

Позже стало известно, что пленных британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера могут обменять на ранее задержанного кума президента России Виктора Медведчука.

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