В Великобритании зафиксирован первый летальный случай от лихорадки Ласса. Всего в стране подтвердили эту болезнь у троих пациентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Пациент скончался в университетской больнице Лутона и Данстейбла в Бедфордш. По информации Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, всего в стране зафиксировали три случая болезни.
Все заболевшие являются членами одной семьи и недавно путешествовали в Западную Африку. Там это острое вирусное заболевание, передаваемое животными, является эндемичным.
"Мы подтверждаем печальную смерть пациента в нашем фонде, у которого была подтверждена лихорадка Ласса. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования их семье в это трудное время", - говорится в заявлении фонда NHS Foundation Trus.
Также там обещали продолжить отслеживание контактов семьи, которая привезла в страну опасную болезнь, и следить за здоровьем сотрудников, которые ухаживали за больными.
"Мы связываемся с лицами, имевшими тесный контакт с заболевшими до подтверждения их инфекции, для предоставления соответствующей оценки, поддержки и совета", - говорится в заявлении.
Также там отметили, что риск передачи вируса среди населения очень низкий.
Лихорадка Ласса - это острое инфекционное заболевание, характеризующиеся тяжелым течением и высокой летальностью. Вирус поражает органы дыхания, почки, центральную нервную систему. Основными носителями инфекции являются африканские крысы или инфицированный человек. Распространение происходит при контакте с пищей или предметами домашнего обихода, инфицированными биологическими жидкостями больного.
Напомним, что в Великобритании испытают вакцину против вируса Эбола. Вакцина может остановить смертельные случаи от болезни во всем мире.