В Великобритании зафиксирован первый летальный случай от лихорадки Ласса

Пациент скончался в университетской больнице Лутона и Данстейбла в Бедфордш. По информации Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, всего в стране зафиксировали три случая болезни.

Все заболевшие являются членами одной семьи и недавно путешествовали в Западную Африку. Там это острое вирусное заболевание, передаваемое животными, является эндемичным.

"Мы подтверждаем печальную смерть пациента в нашем фонде, у которого была подтверждена лихорадка Ласса. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования их семье в это трудное время", - говорится в заявлении фонда NHS Foundation Trus.

Также там обещали продолжить отслеживание контактов семьи, которая привезла в страну опасную болезнь, и следить за здоровьем сотрудников, которые ухаживали за больными.

"Мы связываемся с лицами, имевшими тесный контакт с заболевшими до подтверждения их инфекции, для предоставления соответствующей оценки, поддержки и совета", - говорится в заявлении.

Также там отметили, что риск передачи вируса среди населения очень низкий.

Лихорадка Ласса - это острое инфекционное заболевание, характеризующиеся тяжелым течением и высокой летальностью. Вирус поражает органы дыхания, почки, центральную нервную систему. Основными носителями инфекции являются африканские крысы или инфицированный человек. Распространение происходит при контакте с пищей или предметами домашнего обихода, инфицированными биологическими жидкостями больного.