В Великобритании собирается комитет по ЧС в связи с отравлением "Новичком"

По информации МВД страны, есть вероятность, что этот инцидент был случайным, а не новым нападением

В Великобритании сегодня, 5 июля, состоится заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с отравлением нервно-паралитическим веществом "Новичок" двух людей в Эймсбери. Об этом пишет "Радио Свобода".

Так, накануне, министр внутренних дел Саджид Джавид заявил, что есть вероятность, что этот инцидент был случайным, а не новым нападением.

В свою очередь старший специалист по борьбе с терроризмом в Великобритании Нейл Басу подчеркнул, что мужчина и женщина, обнаружены 30 июня в обмороке в городке близ Солсбери были отравлены тем же нервно-паралитическим агентом, что и Скрипали.

"Была ли это та самая партия вещества, смогут выяснить ученые", - сказал Басу.

Отметим, ранее в английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Правительство Великобритании заявило, что Россия стоит за отравлением Скрипалей, вместе с тем, РФ отрицает любую причастность и обвиняет британцев в придумывании "фальшивой истории".

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии два человека отравились неизвестным веществом вблизи Солсбери. Мужчина и женщина были найдены вечером в субботу, 30 июня, в доме в городе Эймсбери без сознания.

Позже стало известно, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".