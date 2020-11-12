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В Великобритании рекордное число зараженных COVID-19 за сутки

Автор: Роман Тверденко

В четверг за сутки в Великобритании зафиксировали 33 470 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый большой показатель за все время пандемии.

Об этом сообщает Reuters.

Самый высокий показатель новых случаев до этого был зафиксирован 21 октября, когда заболели 26 684 человека.

Также в Великобритании один из самых высоких процентов смертности от коронавируса - умерли уже 50 365 человек (данные за четверг пока неизвестны). Во вторник умерло рекордное количество - 532 человека за сутки.

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Сегодня разработчик вакцины от коронавируса Pfizer и соучредитель компании BioNTech Угур Шахин не исключает начала вакцинации британцев до конца 2020 года. По его мнению, вакцинация от COVID-19 в Британии может начаться в следующем месяце.

В то же время ученый подчеркнул, что вакцина Pfizer поможет вернуться к нормальной жизни уже до середины 2021 года.

Напомним, вакцина Pfizer показала свою эффективность в 90% случаев. Во Всемирной организации здравоохранения назвали вакцину Pfizer многообещающей, однако они рассчитывают на появление и других вакцин от COVID.

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