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В Великобритании одобрили COVID-вакцинацию для подростков

Автор: Тиберий Юрик

Министр по вопросам вакцинации Британии Надим Захави заявил, что в стране начнут вакцинировать от коронавируса подростков 12-15 лет. Первые приглашения на прививку начнут рассылать на следующей неделе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что подростков будут прививать одной дозой вакцины Pfizer и только с согласия родителей. Вакцинацию планируют организовать на базе школ.

"Все это будет с согласия родителей и опекунов. Детям так же будет предоставлена ​​информация в виде справочной брошюры для того, чтобы они могли изучить и обсудить ее со своими родителями", - сказал Захави.

Ранее четыре главных медицинских директора Великобритании рекомендовали однократную дозу для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. По их словам, прививки среди старших школьников помогут избежать перебоев с работой учебных заведений.

Напомним, что в Британии могут начать программу массовой ревакцинации населения от COVID-19 уже в сентябре.

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ВеликобританияВакцинацияКоронавирус