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В Великобритании нашли еще одну разновидность COVID

Автор: Артур Родивилов

Исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании. Она уже успела распространиться в общей сложности в 10 странах.

Об этом пишет газета Guardian.

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Эта разновидность коронавируса получила название B1525, сообщили шотландские ученые.

Также этот вариант коронавируса был найден в Дании, Нигерии, США, Гане, Франции, Австралии, Канаде и Испании.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что виды коронавируса, вызывающие обеспокоенность, продолжают распространяться. "Британский" штамм был обнаружен уже в 86 странах, "южноафриканский" - в 44 странах, а "бразильский/японский" штамм - в 15.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

Напомним, в Британии разработают вакцину от коронавируса, которая будет эффективна против большинства штаммов.

Ожидается, что вакцины Pfizer и AstraZeneca с течением времени станут менее эффективными, поскольку они будут все меньше справляться с мутировавшими штаммами коронавируса.

Кроме того, в ВОЗ сообщали, что новые мутации коронавируса не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.

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