В Великобритании нашли еще одну разновидность COVID

Исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании. Она уже успела распространиться в общей сложности в 10 странах.
Об этом пишет газета Guardian.
Эта разновидность коронавируса получила название B1525, сообщили шотландские ученые.
Также этот вариант коронавируса был найден в Дании, Нигерии, США, Гане, Франции, Австралии, Канаде и Испании.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что виды коронавируса, вызывающие обеспокоенность, продолжают распространяться. "Британский" штамм был обнаружен уже в 86 странах, "южноафриканский" - в 44 странах, а "бразильский/японский" штамм - в 15.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
Напомним, в Британии разработают вакцину от коронавируса, которая будет эффективна против большинства штаммов.
Ожидается, что вакцины Pfizer и AstraZeneca с течением времени станут менее эффективными, поскольку они будут все меньше справляться с мутировавшими штаммами коронавируса.
Кроме того, в ВОЗ сообщали, что новые мутации коронавируса не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.