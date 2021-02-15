В Великобритании начинают следующую фазу COVID-вакцинации

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинают новую фазу вакцинации населения от COVID-19. В частности прививки будут делать старшим людям и тем, кто уязвим к болезни.

Об этом Борис Джонсон сообщил на своей странице в Twitter.