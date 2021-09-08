В Великобритании могут разрешить вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет

Как отметил Джавид, в ближайшее время он получит заключения четырех главных врачей Великобритании о введении вакцинации среди детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Также он добавил, что согласие на прививку будет запрашиваться и у родителей, однако, если их дети будут думать иначе - решение подростков будет в приоритете.

"Если есть разногласия между ребенком и родителем, то у нас есть специалисты, которые работают в этой области, - школьная служба вакцинации. Обычно они буквально садяться за стол с отцом и ребенком и пытаются достичь какого-то консенсуса", - отметил Джавид.