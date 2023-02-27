"Велика та небезпечна помилка": Єрмак про можливі постачання китайської зброї до РФ

За словами голови ОП, оприлюднена позиція КНР щодо мирного врегулювання є гарним сигналом потенційної готовності взяти участь у цьому процесі. При цьому він зазначив, що зараз потрібно дивитися на дії Китаю.

"Потрібно чітко зрозуміти, що Китай справді має на увазі і що він готовий робити, щоб допомогти закінчити цю війну", - сказав Єрмак.

Водночас голова ОП наголосив, що буде дуже великою та небезпечною помилкою, якщо Китай вирішить постачати РФ зброю, що допоможе росіянам вбивати українців та руйнувати громадянську інфраструктуру.

"Це суперечитиме тій позиції щодо мирного врегулювання, яку Китай декларує", - цитує прес-служба Офісу президента слова Єрмака.