"Велика та небезпечна помилка": Єрмак про можливі постачання китайської зброї до РФ
Якщо Китай наважиться постачати озброєння до Росії, то це буде великою і небезпечною помилкою, яка суперечить позиції Пекіна щодо мирного врегулювання війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву керівникам Офісу президента Андрія Єрмака в ефірі телеканалу Fox News.
За словами голови ОП, оприлюднена позиція КНР щодо мирного врегулювання є гарним сигналом потенційної готовності взяти участь у цьому процесі. При цьому він зазначив, що зараз потрібно дивитися на дії Китаю.
"Потрібно чітко зрозуміти, що Китай справді має на увазі і що він готовий робити, щоб допомогти закінчити цю війну", - сказав Єрмак.
Водночас голова ОП наголосив, що буде дуже великою та небезпечною помилкою, якщо Китай вирішить постачати РФ зброю, що допоможе росіянам вбивати українців та руйнувати громадянську інфраструктуру.
"Це суперечитиме тій позиції щодо мирного врегулювання, яку Китай декларує", - цитує прес-служба Офісу президента слова Єрмака.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Китаю розглядає можливість надання Росії безпілотників та боєприпасів для використання у війні проти України.
Також з посиланням на Der Spiegel ми писали, що Росія веде переговори з китайським виробником безпілотників з виробництва дронов-камікадзе.
У Білому домі вже відреагували на це. Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван попередив, що Китаю доведеться заплатити "реальну ціну", якщо він продовжить підтримувати Росію.
Тим часом, президент України Володимир Зеленський сподівається, що Китай вибере бік України, оскільки допомога Росії може призвести до Третьої світової війни.
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