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"Вели" понад рік. З'явилися подробиці затримання екс-глави СБУ у Криму

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Україна, Середа 21 грудня 2022 11:45
"Вели" понад рік. З'явилися подробиці затримання екс-глави СБУ у Криму Фото: голова СБУ України Василь Малюк (ssu gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Операція із затримання колишнього голови СБУ Криму Олега Кулініча тривала понад рік. Її особисто вів чинний голова служби безпеки України Василь Малюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу "1+1".

"Це було дуже непросто. Я займався цим питанням лише з одним співробітником. Я це називаю інтелектуальною контррозвідкою. На це іноді йдуть роки. В ситуації з Кулінічем це було понад рік", - зауважив Малюк.

Також керівник СБУ пояснив, як ворог збирав агентурні повідомлення з України.

"В Москві присутній офіс Сівковича-Клюєва. Це свого роду "кротоферма". Основна задача - збір інформації по Україні. В тому числі в офісі присутні кадрові співробітники 5 служби ФСБ РФ. І безпосередньо вони співпрацювали з Кулінічем", - зазначив він.

Затримання Кулініча

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звільнив Олега Кулініча з посади начальника управління СБУ в Автономній республіці Крим ще в березні 2022 року.

А 16 липня Служба безпеки України та Держбюро розслідувань затримали Кулініча за підозрою в держзраді. Правоохоронці заявили, що Кулініч працював на російські спецслужби.

Колишньому начальнику кримського управління Служби безпеки України Олегу Кулінічу обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

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