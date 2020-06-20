Ведущий Холостяк-10 рассекретил пикантный случай с интимом на шоу: и такое бывало (видео)

Ведущий романтического реалити Холостяк Григорий Решетник ответил на щекотливый вопрос относительно интима между участниками популярного шоу, которое выходит на канале СТБ.

Украинский актер и шоумен также прокомментировал слухи о том, у главного героя Холостяка-10, пилота и владельца летной школы в Майами Макса не сложились отношения с Дашей из-за того, что у него в финале произошла близость с Даной.

Решетник в интервью "Люкс ФМ" в передаче "Слава+" признался, что вообще съемочная группа пытается не мешать участникам реалити в личных делах и отношениях, но "что можно - подснимут".

Телеведущий отметил, что интим на проекте - как и в жизни - должен быть.

"Во время интимных моментов мы прислушиваемся к главному герою, который просит (не снимать)", - сказал Решетник.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста Славы Демина о том, как на практике это может происходить при съемочной группе и постоянной публичности, ведущий объяснил, что в работе над шоу принимают участие взрослые люди, и могут вовремя понять, когда уместно и неуместно включать камеру и оставить пару наедине.

"Во-первых, проект Холостяк делают взрослые люди. И этот интим может возникать уже на каких-то финальных эпизодах. Тех моментах, когда все к этому ведет. И мы понимаем, так или иначе, что сейчас паре лучше остаться наедине, они этого хотят, они об этом говорят. И с этической точки зрения мы просто выключаем камеру и отпускаем пару. Все остальное мы пытаемся показать", - рассказал Решетник.

На реплику о том, что пока вся группа будет выключать и убирать аппаратуру, участники уже могут к тому времени "перехотеть", ведущий признается со смехом: "Ну... И такое бывало!"

Видео: Ведущий Холостяк-10 Григорий Решетник рассказал об интиме между участниками

Недавно мы писали о том, что "Холостяк 9" с женой очаровали сеть пронзительной нежностью на лавандовом поле.

Напомним также, что ранее Холостяк-9 Никита Добрынин и Даша Квиткова дали напутствие новому герою романтического ТВ-шоу.