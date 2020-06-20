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Ведущий Холостяк-10 рассекретил пикантный случай с интимом на шоу: и такое бывало (видео)

Lite » ТВ-шоу 20.06.2020 - 21:25
Ведущий Холостяк-10 рассекретил пикантный случай с интимом на шоу: и такое бывало (видео)
Григорий Решетник (фото: facebook.com/reshetnik.tv)

Ведущий реалити Холостяк Григорий Решетник рассказал об интиме на проекте

Ведущий романтического реалити Холостяк Григорий Решетник ответил на щекотливый вопрос относительно интима между участниками популярного шоу, которое выходит на канале СТБ.

Украинский актер и шоумен также прокомментировал слухи о том, у главного героя Холостяка-10, пилота и владельца летной школы в Майами Макса не сложились отношения с Дашей из-за того, что у него в финале произошла близость с Даной.

Решетник в интервью "Люкс ФМ" в передаче "Слава+" признался, что вообще съемочная группа пытается не мешать участникам реалити в личных делах и отношениях, но "что можно - подснимут".

Телеведущий отметил, что интим на проекте - как и в жизни - должен быть.

"Во время интимных моментов мы прислушиваемся к главному герою, который просит (не снимать)", - сказал Решетник.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста Славы Демина о том, как на практике это может происходить при съемочной группе и постоянной публичности, ведущий объяснил, что в работе над шоу принимают участие взрослые люди, и могут вовремя понять, когда уместно и неуместно включать камеру и оставить пару наедине.

"Во-первых, проект Холостяк делают взрослые люди. И этот интим может возникать уже на каких-то финальных эпизодах. Тех моментах, когда все к этому ведет. И мы понимаем, так или иначе, что сейчас паре лучше остаться наедине, они этого хотят, они об этом говорят. И с этической точки зрения мы просто выключаем камеру и отпускаем пару. Все остальное мы пытаемся показать", - рассказал Решетник.

На реплику о том, что пока вся группа будет выключать и убирать аппаратуру, участники уже могут к тому времени "перехотеть", ведущий признается со смехом: "Ну... И такое бывало!"

Видео: Ведущий Холостяк-10 Григорий Решетник рассказал об интиме между участниками

Недавно мы писали о том, что "Холостяк 9" с женой очаровали сеть пронзительной нежностью на лавандовом поле.

Напомним также, что ранее Холостяк-9 Никита Добрынин и Даша Квиткова дали напутствие новому герою романтического ТВ-шоу.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины Холостяктелешоуновости шоу-бизнеса
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