На вечірці у США сталась стрілянина. Є загиблі та десятки поранених

За даними видання, місцева поліція отримала дзвінок про стрілянину у неділю, 2 липня, близько 00:30 за місцевим часом. По прибуттю на місце пригоди з'ясувалось, що загинули двоє людей - 18-річна жінка і 20-річний. Ще 28 осіб - були госпіталізовані, троє з поранених перебувають у критичному стані.

Як розповів комісар поліції Балтімора Річард Ворлі, наразі не відомо хто влаштував стрілянину. Однак на місці події працюють всі відповідні служби.

Випадки масових стрілянин у США

У місті Джаспер, штат Техас, дев'ять підлітків отримали поранення через стрілянину під час вечірки після випускного балу. Інцидент стався в середній школі, у залі церковних зборів.

В торговому центрі у передмісті Далласа сталася стрілянина. До клініки доставили постраждалих громадян, одній з жертв було лише 5 років.

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