На вечірці КиївПрайду представники ТЦК намагались забрати чоловіків на ВЛК: деталі інциденту

Що відомо про інцидент

В ексклюзивному коментарі РБК-Україна представники ГО "KyivPride" повідомили, що станом на 18.00 "ТЦК не перебувають на території клубу, де проводиться вечірка".

Зазначається, що ГО "UkrainePride" не скасовуватиме захід та буде проводити Рейвах Прайд у напружених умовах, що склалися.

9 червня на цій же локації (арт-центр Closer) ГО "KyivPride" проводитиме благодійний фестиваль і організатори побоюються, що подібна ситуація може повторитися.

"Ми, представниці та представники українського прайд-руху повністю усвідомлюємо важливість мобілізації та проведення необхідних заходів для її забезпечення. Оскільки ми повинні разом давати збройну відсіч ворогу", - повідомили у "KyivPride".

Також вони додали, що серед усіх заходів, які проводять у Києві 8 червня, представники ТЦК та СП прийшли з перевіркою лише на ЛГБТК+ подію. Вони це розцінюють, як цілеспрямований тиск на прайд-рух в Україні.

Заплановані заходи - благодійні

В організації наголосили, що їхні заходи, що заплановані на 8-9 червня, є благодійними та орієнтовані на підтримку наших захисниць та захисників. На цих подіях вони збирають гроші для фондів та організацій, які спрямовують їх на допомогу захисникам на бахмутському, куп’янському, харківському, донецькому та сумському напрямках.

"У лавах ЗСУ воює багато ЛГБТК+ людей і наголошуємо, що ми повністю підтримуємо наше військо та владу в усіх необхідних діях для досягнення перемоги. Наша позиція тут однозначна і не може мати жодних інших трактувань", - заявили в організації.

Вони додали, що подібні дії зі сторони представників ТЦК та СП ставлять під підпитанням рівність прав представників ЛГБТК+ спільноти.

У спільноті заявляють про утиски їхніх прав (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Додамо також, що щорічно на початку червні представники ЛГБТК+ спільноти проводять у Києві Марш Рівності. Цьогоріч його планували провести 16 червня у столичному метро, втім КМДА не дали дозволу на це. ГО "KyivPride" розглядають інші локації для Маршу, але поки про місце проведення не повідомляють.

Реакція українців на інцидент

Після оприлюднення інформації про інцидент чимало українців відреагували на подію й залишили коментарі під постом організації.

Що пишуть українці:

Ну, то й є рівність. У чому справи? Всі повинні боронити Батьківщину, не зважаючи на орієнтацію

Це саме краще рішення від ТЦК за останній час, це набагато краще чим зупиняти робочі розвозки

Тобто у вас там є свідомі ухилянти і порушники закону про мобілізацію та військовий облік, а ви вбачаєте в цьому тиск?

Не думав, що буду схвалювати дії ТЦК, а тут, молодці!

ТЦК не може бути одночасно всюди. Будь-який захід, який би вони обрали, волав би про упереджене ставлення. Але таке нині життя. Днями ТЦК чергували біля "Жовтня", де проходив кінофестиваль документальних фільмів. Тож нічого упередженого в тому немає

Реакція українців на інцидент (скриншот)

Додамо також, що були й такі коментатори, хто захищав представників ЛГБТК+ спільноти, але їх було значно менше.

Реакція українців на інцидент (скриншот)