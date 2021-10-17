На вечеринке в Калифорнии произошла стрельба, есть пострадавшие

По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы в Калифорнии. Инцидент произошел во время домашней вечеринки по случаю праздника Хэллоуин в городе Уиттьер.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.
После потасовки неизвестный достал пистолет и выстрелил в толпу, стоявших возле дома, где проходило мероприятие.
Как отмечает агентство, пострадавшим от 15 до 19 лет, все они госпитализированы. Их состояние оценивается как критическое, но стабильное.
Подозреваемый скрылся с места преступления.
Напомним, в Техасе, в одном из баров Хьюстона произошла стрельба во время ареста. Один из помощников констебля погиб, еще двое получили огнестрельные ранения.