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На вечеринке в Калифорнии произошла стрельба, есть пострадавшие

Автор: Артур Родивилов

По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы в Калифорнии. Инцидент произошел во время домашней вечеринки по случаю праздника Хэллоуин в городе Уиттьер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.

После потасовки неизвестный достал пистолет и выстрелил в толпу, стоявших возле дома, где проходило мероприятие.

Как отмечает агентство, пострадавшим от 15 до 19 лет, все они госпитализированы. Их состояние оценивается как критическое, но стабильное.

Подозреваемый скрылся с места преступления.

Напомним, в Техасе, в одном из баров Хьюстона произошла стрельба во время ареста. Один из помощников констебля погиб, еще двое получили огнестрельные ранения.

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Стрельба в Калифорнии