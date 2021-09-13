Почти вдвое дороже Leaf: стали известны цены на новый электрический кроссовер Nissan Ariya

Норвегия лидирует в Европе по переводу автотранспорта на электричество: сейчас в структуре продаж новых автомобилей в стране на долю электромобилей и гибридов приходится более 85%. Неудивительно, что именно в этой стране стартовали европейские продажи нового электрического кроссовера Nissan Ariya - второй глобальной электрической модели Nissan после всем известного и популярного хэтчбека Leaf.

Норвежским покупателям Ariya предложена в четырех версиях. Базовый кроссовер с передним приводом и батареей емкостью 66 кВт•ч оценен в 410 тысяч норвежских крон (40 тысяч евро или 47,3 тысячи долларов). Это на 86% дороже, чем стоит в Норвегии электрокар Nissan Leaf начального уровня с батареей на 40 кВт•ч (220 тысяч крон или 21,5 тысячи евро) и на 44% дороже версии Leaf с батареей на 62 кВт•ч (284 тысячи крон или 27,7 тысячи евро). У такой машины один электромотор мощностью 160 кВт, а запас хода составляет 360 км.

Версия Nissan Ariya батареей на 87 кВт•ч и с передним приводом (двигатель развивает уже 178 кВт) обойдется минимум в 500 тысяч крон (48,8 тысячи евро или 57,7 тысячи долларов). Дальность хода - 500 км.

Полноприводный кроссовер Ariya e-4ORCE с двумя электромоторами (совокупная мощность 225 кВт) и батареей на 87 кВт•ч стоит 529 тысяч крон (51,7 тысячи евро или 61,1 тысячи долларов). Дальность хода на одной зарядке - 460 км. Эта же машина с максимальным набором опций обойдется уже в 576 тысяч крон (56,2 тысячи евро или 66,4 тысячи долларов).

Предзаказ на Nissan Ariya в Норвегии уже открыт, но первых поставок машин придется ждать до лета 2022 года - столь долгий период ожидания связан с дефицитом полупроводников, от которого автомобильная индустрия страдает с начала 2021 года.