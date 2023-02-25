Вдосконалили стрільбу по дронах. В МВС показали фото з навчань Нацгвардії

"Військовослужбовці кулеметних розрахунків безустанно підвищують практичні вміння на заняттях, де обставини максимально наближені до бойових. Адже на реальному рубежі буде чимало чинників, які впливатимуть на роботу розрахунків", - зазначив заступник командира бригади.

Особливу увагу бійці приділили теоретичним основам. Зокрема вивчали основи:

стрільби;

способи ведення вогню по наземним та повітряним цілям на різні дистанції;

вивчення внутрішньої та зовнішньої балістики;

улаштування та будови великокаліберного кулемета Володимирова;

практично відпрацювали вправу навчальних стрільб;

та застосували дрони для імітації повітряної цілі.

"Робота з цим зразком стрілецького озброєння (мова йде про кулемет - ред.) є надзвичайно актуальною. Чимало уваги ми присвятили й роботі за сценаріями різних типів бойових обставин", - ділиться один з воїнів-кулеметників.

В МВС зазначили, що такі вправи виснажливі, оскільки сам кулемет та боєкомплект до нього досить важкі.

Фото: Нацгвардійці провели навчання по збиванню іранських дронів (mvs.gov.ua)

"Це мотивує гвардійців постійно вдосконалювати фізичну підготовку. Тому, водночас з вивченням теорії й практичними заняттями, бійці інтенсивно займаються спортом. Це потрібно, аби тіло було натреноване, а дії, які військовослужбовці здійснюватимуть разом із кулеметом, були якісними, а постріли - влучними", - додали в пресцентрі міністерства.