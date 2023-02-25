Вдосконалили стрільбу по дронах. В МВС показали фото з навчань Нацгвардії

Нацгвардійці провели навчання по збиванню іранських дронів. Зокрема вивчали способи ведення вогню по наземним та повітряним цілям на різних дистанціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал МВС.
"Військовослужбовці кулеметних розрахунків безустанно підвищують практичні вміння на заняттях, де обставини максимально наближені до бойових. Адже на реальному рубежі буде чимало чинників, які впливатимуть на роботу розрахунків", - зазначив заступник командира бригади.
Особливу увагу бійці приділили теоретичним основам. Зокрема вивчали основи:
"Робота з цим зразком стрілецького озброєння (мова йде про кулемет - ред.) є надзвичайно актуальною. Чимало уваги ми присвятили й роботі за сценаріями різних типів бойових обставин", - ділиться один з воїнів-кулеметників.
В МВС зазначили, що такі вправи виснажливі, оскільки сам кулемет та боєкомплект до нього досить важкі.
"Це мотивує гвардійців постійно вдосконалювати фізичну підготовку. Тому, водночас з вивченням теорії й практичними заняттями, бійці інтенсивно займаються спортом. Це потрібно, аби тіло було натреноване, а дії, які військовослужбовці здійснюватимуть разом із кулеметом, були якісними, а постріли - влучними", - додали в пресцентрі міністерства.
Нагадаємо, вчора Польща заявила, що готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16.
Крім того, раніше британська розвідка повідомляла, що у Росії знову закінчилися запаси іранських дронів-камікадзе.
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