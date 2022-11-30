Вдарило струмом на підприємстві. Під Києвом загинув підліток

У Нових Петрівцях (Київська область) трапився нещасний випадок. Через удар струмом на підприємстві загинув 14-річний підліток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови поліції Київської області Андрія Нєбитова.
"Юнак разом із батьком приїхали на підприємство у справах. На території виробництва знаходився трансформатор, до якого і доторкнувся хлопець", - розповів він.
За словами правоохоронця, 40 хвилин реанімаційних дій медиками не дали позитивного результату, неповнолітній помер.
Як повідомлялось, у Вишгороді Київської області загинув 70-річний чоловік, який намагався самостійно розтопити твердопаливний котел.
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