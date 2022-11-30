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Вдарило струмом на підприємстві. Під Києвом загинув підліток

Фото: під Києвом загинув підліток через удар струмом (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Гурковська

У Нових Петрівцях (Київська область) трапився нещасний випадок. Через удар струмом на підприємстві загинув 14-річний підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Юнак разом із батьком приїхали на підприємство у справах. На території виробництва знаходився трансформатор, до якого і доторкнувся хлопець", - розповів він.

За словами правоохоронця, 40 хвилин реанімаційних дій медиками не дали позитивного результату, неповнолітній помер.

Як повідомлялось, у Вишгороді Київської області загинув 70-річний чоловік, який намагався самостійно розтопити твердопаливний котел.

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Київська область