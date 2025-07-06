Вдарили по голові дошкою: у Рівненській області побили військового ТЦК

У Рівненській області побили військового ТЦК під час перевірки документів. Солдата вдарили по голові дошкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненський обласний ТЦК і СП в Facebook.
Як зазначається, близько 13:00 5 липня група військовослужбовців одного з ТЦК Рівненської області здійснювала оповіщення в селі Орлівка на вулиці Дружби. Під час перевірки документів в групи осіб виник конфлікт, під час якого старшого солдата вдарили по голові дошкою.
На місце події викликали поліцію. Військовослужбовець був направлений до лікарні в Сарнах.
Правоохоронці внесли відомості до ЄРДР щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 350 ККУ.
"Вчергове нагадуємо громадянам України чоловічої статі мобілізаційного віку про необхідність оновлення облікових даних з метою уникнення непорозумінь та відповідальності перед законом", - йдеться у повідоленні.
Варто зазначити, що у публікації ТЦК пізніше прибрали фразу про те, що військового вдарили дошкою.
Раніше у Києві на збірному пункті стався бунт серед мобілізованих. Для стабілізації ситуації довелося викликати правоохоронців.
Нещодавно у Рівненській області офіцеру та двом військовим ТЦК вручили підозру через побиття та примусову мобілізацію військовозобов’язаного.
А в Івано-Франківській області ДБР викрило співробітника ТЦК, який змінював цифри мобілізації для покращення статистики.
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