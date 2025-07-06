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Вдарили по голові дошкою: у Рівненській області побили військового ТЦК

Рівненська область, Неділя 06 липня 2025 14:03
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Вдарили по голові дошкою: у Рівненській області побили військового ТЦК Фото: у Рівненській області побили військового ТЦК під час оповіщення (facebook com CherkasyTCK)
Автор: Наталія Юрченко

У Рівненській області побили військового ТЦК під час перевірки документів. Солдата вдарили по голові дошкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненський обласний ТЦК і СП в Facebook.

Як зазначається, близько 13:00 5 липня група військовослужбовців одного з ТЦК Рівненської області здійснювала оповіщення в селі Орлівка на вулиці Дружби. Під час перевірки документів в групи осіб виник конфлікт, під час якого старшого солдата вдарили по голові дошкою.

На місце події викликали поліцію. Військовослужбовець був направлений до лікарні в Сарнах.

Правоохоронці внесли відомості до ЄРДР щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 350 ККУ.

"Вчергове нагадуємо громадянам України чоловічої статі мобілізаційного віку про необхідність оновлення облікових даних з метою уникнення непорозумінь та відповідальності перед законом", - йдеться у повідоленні.

Варто зазначити, що у публікації ТЦК пізніше прибрали фразу про те, що військового вдарили дошкою.

Скандали з ТЦК

Раніше у Києві на збірному пункті стався бунт серед мобілізованих. Для стабілізації ситуації довелося викликати правоохоронців.

Нещодавно у Рівненській області офіцеру та двом військовим ТЦК вручили підозру через побиття та примусову мобілізацію військовозобов’язаного.

А в Івано-Франківській області ДБР викрило співробітника ТЦК, який змінював цифри мобілізації для покращення статистики.

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