Вдарили по голові дошкою: у Рівненській області побили військового ТЦК

У Рівненській області побили військового ТЦК під час перевірки документів. Солдата вдарили по голові дошкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненський обласний ТЦК і СП в Facebook.

Як зазначається, близько 13:00 5 липня група військовослужбовців одного з ТЦК Рівненської області здійснювала оповіщення в селі Орлівка на вулиці Дружби. Під час перевірки документів в групи осіб виник конфлікт, під час якого старшого солдата вдарили по голові дошкою.

На місце події викликали поліцію. Військовослужбовець був направлений до лікарні в Сарнах.

Правоохоронці внесли відомості до ЄРДР щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 350 ККУ.

"Вчергове нагадуємо громадянам України чоловічої статі мобілізаційного віку про необхідність оновлення облікових даних з метою уникнення непорозумінь та відповідальності перед законом", - йдеться у повідоленні.

Варто зазначити, що у публікації ТЦК пізніше прибрали фразу про те, що військового вдарили дошкою.