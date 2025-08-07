Вчинили теракт на замовлення РФ: СБУ затримала двох неповнолітніх у Житомирі

Зазначається, що обидва фігуранти на замовлення російських окупантів вчинили теракт у Житомирі 5 серпня. Затримали їх буквально по "гарячих слідах". Російськими агентами виявилися 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток.

"Обидва потрапили у поле зору агресора, коли через Телеграм-канали шукали легкого заробітку. Після вербування неповнолітні отримали інструкції від куратора з рф, за якими виготовили СВП з підручних засобів", - розповіли в СБУ.

Для конспірації поплічники росіян купували компоненти для вибухівки у різних магазинах та інших місцях. Для максимального ураження вибуховий пристрій начинили гайками та спорядили мобільним телефоном із віддаленим доступом для можливості дистанційного підриву.

Вибухівку заклали за координатами, отриманими від куратора. Також на місці теракту заховали камеру, через яку росіяни відстежили прибуття цілей на локацію та активували вибухівку.

"Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", - зазначили в СБУ.