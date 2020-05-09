Вчера у почти 10 военных ВСУ обнаружили коронавирус

За минувшие сутки, 8 мая, в рядах Вооруженных сил Украины было подтверждено 8 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

По данным командования, по состоянию на утро 9 мая коронавирусом болеют 40 военных. При этом от коронавируса уже выздоровели 53 человека и двое умерли.

Отмечается, что один из нововыявленных больных находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. У военного легкое течение заболевания.

Еще семь больных, среди которых 2 военных и двое работников воинских частей Харьковского гарнизона и трое военнослужащих Николаевского гарнизона, лечатся дома. Состояние больных удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 7 мая в рядах ВСУ коронавирусом болеют 29 человек. В среду коронавирус был обнаружен у двух военных из Винницкой и Одесской области.

Кроме того, министр обороны Андрей Таран заявлял, что оборонному ведомству удалось не допустить проникновение коронавируса в подразделения операции Объединенных сил на Донбассе. Таран отмечал, что ситуация с коронавирусом в рядах ВСУ улучшилась.