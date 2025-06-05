Крок до створення ліків проти ВІЛ? Як вчені зробили науковий прорив

Вчені стали на крок ближче до пошуку ліків проти ВІЛ, розробивши новий спосіб виявлення вірусу імунодефіциту людини. Прорив здійснили дослідники з Інституту інфекцій та імунітету імені Пітера Доерті в Мельбурні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Результати обнадійливого дослідження, проведеного в лабораторії на клітинах пацієнтів з ВІЛ, було представлено в журналі Nature Communications.

Однією з головних проблем вчених у пошуках ліків була здатність вірусу ховатися в білих кров'яних клітинах - лейкоцитах, через що він є недоступним для препаратів та імунної системи.

Як пояснила наукова співробітниця Інституту Доерті і співавторка дослідження Паула Севааль, раніше вважалося неможливим доставити мРНК, яку Moderna і Pfizer/BioNTech використовували у вакцинах проти коронавірусу, в той тип лейкоцитів, який є укриттям для ВІЛ.

Річ у тому, що ці клітини не поглинають жирові бульбашки або ліпідні наночастинки, які використовуються для перенесення мРНК.

Тепер фахівці розробили новий тип ліпідних наночастинок LNP X, який, судячи з випробувань у лабораторії, здатний доставити кислоту в лейкоцити. Після доставки мРНК дає команду клітинам виявити вірус.

"Ми сподіваємося, що ця нова конструкція наночастинок може стати новим шляхом до лікування ВІЛ", - повідомила Севааль.

Доктор Майкл Рош з Мельбурнського університету заявив, що це відкриття може мати ширші наслідки, які виходять за рамки ВІЛ, адже лейкоцити також беруть участь у розвитку інших захворювань, включаючи рак.

Вчені відзначили, що необхідно провести додаткові дослідження для того, щоб визначити, чи буде достатньо виявлення вірусу, щоб імунна система змогла з ним впоратися, або ж технологію потрібно поєднувати з іншими методами лікування.