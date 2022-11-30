Вчені винайшли препарат від хвороби Альцгеймера. Вперше за 30 років

Першого значного прориву за 30 років у дослідженні хвороби Альцгеймера досягли американські вчені. Вони винайшли метод лікування, який може уповільнити прогрес хвороби на 27% протягом 18 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і BBC .

Як зазначає Reuters, такий успіх у дослідженні цієї хвороби відкриває надію на майбутні методи лікування. Йдеться про клінічні випробування змішаних, так званих "коктейльних" методів, що уповільнюють зниження когнітивних функцій і спрямовані на два характерних білки, пов’язаних із хворобою.

Це відкриття підтверджує теорію про те, що очищення амілоїдного білка, який утворює токсичні згустки в мозку пацієнтів із хворобою Альцгеймера, може уповільнити або зупинити хворобу. Крім того, новий препарат підтримав думку деяких вчених щодо одночасного впливу на інший білок, пов’язаний з хворобою Альцгеймера, - тау. З віком тау природним чином накопичується в центрі пам’яті мозку, який називається медіальною скроневою часткою.

"Ми намагалися проводити комбіновані випробування протягом багатьох років. Ми розмовляли з багатьма компаніями про співпрацю з нами на запропонованій нами платформі, яка може оцінювати кілька ліків, і всі зацікавлені", - розповів директор Інституту терапевтичних досліджень хвороби Альцгеймера в Школі Кека Університету Південної Каліфорнії Пол Айзен.

За повідомленням ВВС, у дослідженні взяли участь 1 795 добровольців з ранньою стадією хвороби Альцгеймера. Препарат вводили пацієнтам кожні два тижні. Наразі зареєстровано два випадки смерті серед пацієнтів, які отримували Lecanemab у поєднанні з ліками для запобігання або видалення тромбів. Утім, аналітики галузі не думають, що це завадить схваленню препарату регуляторними органами США. Очікується, що до початку січня 2023 року американський регулятор ухвалить рішення за заявкою виробників на пришвидшене схвалення препарата.

Експерти ВВС нагадують, що у світі понад 55 млн людей стражджають на хворобу Альцгеймера. За прогнозами, до 2050 року число таких хворих у світі перевищить 139 млн.