Вчені попередили про новий ризик від антибіотиків для немовлят: нове дослідження

Що виявили дослідники?

Команда науковців з університету Хан'ян у Південній Кореї проаналізувала дані понад 322 тисяч дітей, які отримували антибіотики у віці до 12 місяців. Спостереження за ними тривало до досягнення віку 9 років у дівчаток і 10 - у хлопчиків.

Дівчатка, які отримували антибіотики до 3 місяців, мали на 33% вищий ризик раннього статевого дозрівання.

Якщо препарат давали у перші 14 днів життя, ризик зростав до 40%. Чим раніше вводили антибіотик, тим вищою була ймовірність гормональних зрушень. Якщо дитина отримувала антибіотики з 5 і більше різних класів, ризик підвищувався на 22%.

Цікаво, що у хлопчиків зв'язку між раннім прийомом антибіотиків і передчасним дозріванням не виявлено.

"Ми бачимо, що ранній вплив на мікробіом або гормональні процеси може мати довгострокові наслідки для розвитку дитини. Це сигнал для обережного використання антибіотиків у немовлят

Чому це важливо

Передчасне статеве дозрівання - це не лише психологічний виклик, а й ризик розвитку метаболічних, ендокринних та емоційних проблем. Найчастіше воно зустрічається саме у дівчаток, коли вторинні статеві ознаки з’являються до 8 років.

Дослідники планують продовжити спостереження та з’ясувати, як саме антибіотики впливають на гормони, метаболізм, ріст та імунну систему дитини.