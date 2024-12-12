Вчені довели додаткову користь статинів для людей із ВІЛ: про що йдеться

Щоденний прийом статинів не лише запобігає серцевим нападам у людей, які живуть із ВІЛ, але й має додатковий ефект – стабілізує бляшки у кровоносних судинах та знижує ризик їх розриву.

РБК-Україна розповідає, що про це йдеться у новому дослідженні групи Mass General Brigham, опублікованому JAMA Cardiology .

Один із авторів дослідження, доктор Стівен Грінспун зазначає, що люди з ВІЛ часто мають надлишок некальцифікованих бляшок, які схильні до розриву навіть у молодому віці. Це суттєво збільшує ризик інсультів, серцевих нападів та раптової серцевої смерті.

Дослідження стало частиною проєкту REPRIEVE, рандомізованого клінічного дослідження III фази, яке вивчає профілактику серцево-судинних подій у людей із ВІЛ. Попередні результати показали, що препарат пітавастатин, призначений для контролю рівня холестерину, знижує ризик несприятливих серцево-судинних подій на 35% за середній період спостереження у 5,6 років.

У рамках нового аналізу дослідники проаналізували рівні 255 білків у крові 558 учасників. Виявлено, що лікування пітавастатином підвищує рівень ферменту PCOLCE (підсилювач проколагенової С-ендопептидази 1), який бере участь у виробленні колагену. Цей фермент сприяє стабілізації уразливих бляшок, зменшуючи їх кількість та підвищуючи їхню фіброзність.

Експерименти показали, що високий рівень PCOLCE пов’язаний зі зменшенням вмісту ліпідів у судинних бляшках, що знижує ймовірність їх розриву.

"Ми продемонстрували, що статини не лише знижують рівень холестерину, але й мають додаткові переваги, впливаючи на структуру та стабільність бляшок. Це відкриває нові перспективи для їхнього використання", – підкреслив доктрор Гріспун.