Вблизи Марьинки в результате снайперского обстрела погиб военный
Неподалеку от населенного пункта Марьинка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников. От пули снайпера погиб военнослужащий.
Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа военной службы правопорядка.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщили представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.
Напомним, с начала 12 марта пророссийские боевики более 10 раз нарушали перемирие на Донбассе. Украинских военных обстреливали из гранатометов и минометов.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал обострение ситуации на Донбассе. Уверяет, что ситуация полностью контролируется украинскими военными.