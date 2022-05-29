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Вблизи Макарова возле позиций оккупантов нашли тело замученного мужчину

Фото: возле Макарова обнаружили еще одно тело гражданского (фото facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители обнаружили тело мирного жителя возле бывших позиций российских войск вблизи Макарова Киевской области. Мужчина был замучен оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области в Facebook.

Тело мужчины обнаружили в лесной зоне Вышеграда. Он был одет в черное худи, голубую футболку, черные спортивные штаны и черные носки.

Рядом с местом захоронения полицейские нашли документы 38-летнего Сергея Ивановича Кислицкого, родом из Волыни. Выяснилось, что мужчина приехал в Киевскую область работать на стройке.

По данным полиции, мужчина был жестоко избит российскими оккупантами. Это стало причиной его смерти.

Ранее мы сообщали, что в Макарове нашли более 130 тел мирных жителей. Они погибли от рук оккупантов.

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