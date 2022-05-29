Вблизи Макарова возле позиций оккупантов нашли тело замученного мужчину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области в Facebook .

Тело мужчины обнаружили в лесной зоне Вышеграда. Он был одет в черное худи, голубую футболку, черные спортивные штаны и черные носки.

Рядом с местом захоронения полицейские нашли документы 38-летнего Сергея Ивановича Кислицкого, родом из Волыни. Выяснилось, что мужчина приехал в Киевскую область работать на стройке.

По данным полиции, мужчина был жестоко избит российскими оккупантами. Это стало причиной его смерти.