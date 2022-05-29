Вблизи Макарова возле позиций оккупантов нашли тело замученного мужчину

Правоохранители обнаружили тело мирного жителя возле бывших позиций российских войск вблизи Макарова Киевской области. Мужчина был замучен оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области в Facebook.
Тело мужчины обнаружили в лесной зоне Вышеграда. Он был одет в черное худи, голубую футболку, черные спортивные штаны и черные носки.
Рядом с местом захоронения полицейские нашли документы 38-летнего Сергея Ивановича Кислицкого, родом из Волыни. Выяснилось, что мужчина приехал в Киевскую область работать на стройке.
По данным полиции, мужчина был жестоко избит российскими оккупантами. Это стало причиной его смерти.
Ранее мы сообщали, что в Макарове нашли более 130 тел мирных жителей. Они погибли от рук оккупантов.
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