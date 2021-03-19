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Вблизи Богдановки обстреляли гражданский автомобиль, погиб мужчина

Автор: Инна Собора

Вследствие огня из стрелкового оружия вблизи Богдановки Донецкой области погиб гражданский. Мужчина умер 8 февраля.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

Так, наблюдатели ОБСЕ видели, как мужчину на носилках занесли в машину скорой помощи, которая вскоре уехала в направлении Богдановки.

По словам офицера ВСУ, ранее в тот же день, когда гражданский автомобиль въехал в запрещенную зону, сначала были произведены предупреждающие, а потом дальнейшие выстрелы.

Кроме того, медперсонал больницы в Волновахе сообщил сотрудникам Миссии, что 8 февраля в больницу было доставлено тело мужчины (65–69 лет) с ранениями, соответствующими поражению огнем из стрелкового оружия.

В Волновахе мужчина, представившийся сыном погибшего, рассказал наблюдателям, что 8 февраля его отец, который работал водителем такси, скончался от ранений вследствие огня из стрелкового оружия.

Напомним, пророссийские боевики на Донбассе 18 марта смертельно ранили украинского военного.

Всего 18 марта вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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