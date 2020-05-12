Вблизи Старогнатовки боевики применили БМП и гранатометы

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

11 мая не пострадал ни один украинский военнослужащий

В течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Обстрелы велись из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

неподалеку Павлополя и Авдеевки противник открывал огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

окрестности Красногоровки в вечернее время российские оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов;

ночью применили по оборонцях Старогнатовки вооружения боевых машин пехоты и автоматический станковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" возле Крымского враг открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов, а рядом с населенным пунктом Южное применяли гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 11 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.

С начала текущих суток российские оккупанты открывали огонь по окрестностям Крымского, применив 120 мм миномет, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Военнослужащие Объединенных сил применили дежурные огневые средства в ответ на нарушение, в результате чего вражеские провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 10 мая, в зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены 4 украинских военных. Оккупанты 15 раз открывали огонь по подразделениям Объединенных сил, выпустив при этом более 90 мин.