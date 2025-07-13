Вбивцями полковника СБУ Воронича виявилися іноземці, - поліція

"Завдяки спільній роботі оперативників поліції Києва та СБУ, слідчих, аналітиків кримінального аналізу, було встановлено причетних до скоєння злочину - ними виявилися чоловік і жінка, громадяни іншої країни", - розповіли в поліції.

Правоохоронці нагадали, що зловмисники отримали завдання вбити полковника СБУ від ворожої спецслужби. Їм передали інформацію про локацію, де знаходилася зброя.

Оскільки під час затримання підозрювані намагалися відбиватися, їх ліквідували.