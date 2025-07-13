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Вбивцями полковника СБУ Воронича виявилися іноземці, - поліція

Неділя 13 липня 2025 13:32
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Вбивцями полковника СБУ Воронича виявилися іноземці, - поліція Ілюстративне фото: поліція допомогла розслідувати вбивство полковника СБУ (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Полковника СБУ Івана Воронича вбили в Києві чоловік і жінка. Вони були іноземцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України в Telegram.

"Завдяки спільній роботі оперативників поліції Києва та СБУ, слідчих, аналітиків кримінального аналізу, було встановлено причетних до скоєння злочину - ними виявилися чоловік і жінка, громадяни іншої країни", - розповіли в поліції.

Правоохоронці нагадали, що зловмисники отримали завдання вбити полковника СБУ від ворожої спецслужби. Їм передали інформацію про локацію, де знаходилася зброя.

Оскільки під час затримання підозрювані намагалися відбиватися, їх ліквідували.

Ліквідація вбивць Воронича

Нагадаємо, сьогодні, 13 липня, голова СБУ Василь Малюк розповів, що СБУ вдалося ліквідувати кілерів, які вбили полковника Служби безпеки Івана Воронича.

Підозрюваних знайшли в Київській області. Вони відмовилися здаватися добровільно, тому правоохоронцям довелося застосувати силу.

Івана Воронича застрелили в Києві 10 липня, коли він перебував біля свого будинку. Детальніше про вбивство - в матеріалі РБК-Україна.

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