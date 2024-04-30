Вбивця "Шахедів". Що відомо про ППО Skynex, яку має Україна

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Що відомо про цю ППО: характеристики, озброєння

Skynex - це зенітний артилерійський комплекс розробки та виробництва компанії Rheinmetall. Ця система ППО є доволі новою, оскільки була представлена у листопаді 2021 року.

Skynex належить до систем протиповітряної оборони малого радіуса дії на кшталт німецьких зенітних самохідних установок Gepard. Основним її озброєнням є 35-мм автоматична гармата Oerlikon Mk3, яка має ефективну дальність стрільби 4000 метрів та скорострільність 1000 пострілів за хвилину. Гарматний модуль оснащений радаром стеження X-діапазону, який забезпечує функцію автономного пошуку цілі.

Ця система продемонструвала здатність уражати рій повітряних дронів (на тестуваннях Skynex вдалося уразити рій з восьми малих БПЛА). Skynex використовує програмовані 35-мм боєприпаси програмованого підриву AHEAD, розроблені Rheinmetall, і які є значно дешевшими за системи ППО з керованими ракетами. Ці боєприпаси не підпадають під дію електронних засобів протидії під час пострілу.

Фото: Німеччина передає Україні Skynex для посилення ППО (skynex rheinmetall com)

Skynex включає систему управління та контролю Oerlikon Skymaster - універсальне рішення для командування та управління, яке значно розширює можливості наземної протиповітряної оборони. Пошук та ураження цілі виконуються автоматично завдяки вбудованому процесору ведення вогню. Системою можна дистанційно керувати з будь-якого місця.

У боєкомплект входять осколково-фугасні та бронебійні снаряди. Зокрема замовникам пропонуються осколкові боєприпаси з програмованим підривачем типу AHEAD. Стверджується, що такі снаряди значно підвищують ефективність вогню та скорочують витрати боєприпасів, особливо під час атаки складних малорозмірних та маневрених цілей.

Порівняно з іншими ППО Skynex має важливу перевагу: у той час, як ціна за ракету для IRIS-T становить від 300 000 до 500 000 євро, знищення повітряної цілі зі Skynex може коштувати близько 4000 євро. Щодо вартості самого комплексу, то вона становить 90,5 млн доларів.

Крім того, функціонал цього комплексу дозволяє знищувати не тільки дрони-камікадзе, але й крилаті ракети також. І також - отримувати цілевказівку від єдиного командного центру як елемент об’єднаної системи протиповітряної оборони.

Skynex в Україні

Ще в грудні у 2022 році стало відомо, що компанія Rheinmetall виготовить для неназваної країни два зенітні артилерійські комплекси Skynex. Тоді німецькі ЗМІ із посиланням на джерела писали, що йдеться про Україну. Попри те, що постачання систем було заплановано на початок 2024 року, у квітні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Skynex уже на бойовому чергуванні повітряного простору України. Як з'ясувалося, того року в країну була доставлена перша батарея зенітно-артилерійського комплексу, виготовлена на потужностях Rheinmetall Italia та була оплачена за рахунок уряду Німеччини. Ця поставка була оплачена в рамках контракту на 160 мільйонів доларів.