Вбивці танків. Головне про "уранові снаряди" для ЗСУ і чому у росіян істерика

Анонс від Лондона та істерика Москви

Інформацію про снаряди розкрила заступниця міністра оборони Великобританії Аннабель Голді. За її словами, разом із танками Challenger 2 передадуть боєприпаси зі збідненим ураном. Оскільки вони найбільш ефективні при ураженні сучасних танків та іншої бронетехніки.

Примітно, що перші Challenger 2 вже надійшли до України. Чи є в отриманому боєкомплекті снаряди зі збідненим ураном, ще невідомо.

Слова представника Міноборони Британії російська сторона розцінила мало не як факт передачі ядерної зброї, готовність застосувати "брудну бомбу" та перетворити Україну на непридатну для життя територію. У Кремлі це вважають "черговою провокацією" і заявили про загрозу ескалації до трагедії світового масштабу.

Російського президента Володимира Путіна новина застала на зустрічі із лідером КНР Сі Цзіньпіном. І він побачив у ній готовність Заходу воювати із Росією "до останнього українця".

"Хотів би у зв'язку з цим відзначити, що якщо все це відбуватиметься, то відповідним чином Росія змушена буде реагувати, маючи на увазі, що колективний Захід починає застосовувати вже зброю з ядерним компонентом", - додав Путін.

Міністр оборони Сергій Шойгу заявив про ще одну пройдену сходинку в ядерній ескалації, а міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав плани Британії порушенням міжнародного гуманітарного права. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що Москва може передати Мінську боєприпаси "зі справжнім ураном". Днями стало відомо, що Росія розмістить ядерну зброю на білоруській території.

Докладніше про це - у матеріалі "Ставки зростають. Навіщо Путіну ядерна зброя в Білорусі і чи є загроза для України".

У Лондоні впевнені, що публічна критика - це елемент дезінформації від Путіна. Оскільки британська армія не єдина, яка використовує збіднений уран у воєнних цілях.

За словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, збіднений уран - це не про ядерну зброю і навіть не про радіаційне забруднення.

"Це звичайний снаряд, який є в будь-якій армії і використовується саме проти бронетехніки для того, щоб більш ефективно пробивати броню, не більше, але й не менше. Знову ж таки жодного відношення до ядерної зброї він не має", - зазначив він в ефірі одного із телеканалів.

Очевидно, поки лише Британія готова передати такі боєприпаси Україні. У США кажуть, що не планують наслідувати її приклад, а представник Білого дому Джон Кірбі дав росіянам пораду, як не потрапити під удар. За його словами, для цього достатньо забрати свої танки з української території.

Що відомо про збіднений уран

Збіднений уран - це побічний продукт збагачення природного урану під час виробництва ядерного палива чи ядерних боєголовок. Він є дуже щільним металом, що зручно використовувати для виробництва бронебійних снарядів і бомб. Збільшена вогнева міць таких снарядів дозволяє значно легше пробивати броню.

Стосовно саме танкового озброєння йдеться про 120-мм підкаліберні боєприпаси. Як зазначають у Центрі протидії дезінформації при РНБО України, вони мають рівень бронепробивності до 700 мм. А це дозволяє вражати всі типи російських танків та бронетехніки.

Як працюють снаряди зі збідненим ураном

Збіднений уран міститься лише у наконечнику (сердечнику) снаряда. Під час пострілу йому надається величезна кінетична енергія, а боєприпас розганяється до 1500 метрів на секунду.

За рахунок високої швидкості та щільності при зіткненні з бронею наконечник пробиває її, самозаточується та виділяє пил із частинками урану. При контакті з повітрям пил самозаймається і збільшує руйнівну силу снаряда. У результаті простір за бронею уражається розпеченими уламками.

Фото: принцип роботи снаряда з урановим наконечником (інфографіка t.me/uawarinfographics)

Спрямований струмінь з вогню та радіоактивного пилу здатний малою дозою опромінити екіпаж. Однак вважається, що при влучанні в його область шансів на виживання практично немає. А влучання в область боєкомплекту неминуче призводить до детонації.

Бойове застосування

Снаряди зі збідненим ураном не є ядерною чи хімічною зброєю, тому їх застосування не заборонено міжнародними конвенціями. Вони стоять на озброєнні у цілої низки країн, перш за все тих, які перебувають у "ядерному клубі".

Під час війни в Перській затоці на початку 1990-х міжнародна коаліція застосувала проти Іраку близько 780 тисяч таких снарядів. Загалом було використано до 300 тонн збідненого урану. У ході вторгнення до Іраку 2003 року було випущено ще близько 300 000 боєприпасів.

Крім того, армія США застосовувала їх у ході операцій у Косово та Боснії та Герцеговині. Тоді було випущено близько 40 тисяч снарядів.

Чи є радіаційна загроза?

Радіоактивність збідненого урану може становити близько 60% від звичайного природного урану. І рівень настільки низький, що на нього не реагують дозиметри.

Згідно з дослідженням робочої групи Королівського наукового товариства Великобританії, ризики для здоров'я через застосування таких снарядів вкрай низькі. Американський Пентагон зазначає, що немає жодного підтвердженого випадку захворювання на рак.

Раніше були різні повідомлення про нібито десятки померлих і захворілих на рак італійських ветеранів, які брали участь у бойових діях на Балканах. Офіційні дослідження спростували зростання онкологічних захворювань серед військових.

Розслідування ООН також підтвердило, що застосування збідненого урану на Балканах не позначилося на довкіллі чи населенні. Вчені з Італії виявили підвищений вміст урану у ґрунті, який, втім, не перевищував допустимих норм.

Розрахунки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) показують, що максимальна доза опромінення при попаданні в організм частинок збідненого урану становить менше половини граничної річної дози для людей, які працюють в умовах радіації. І ризик лейкемії може збільшитися лише на 2%.

Згідно з висновками МАГАТЕ, радіологічна загроза для населення та природи від застосування таких боєприпасів не є значною.

Схоже, що російські вкиди розраховані на чутливість теми зброї з ураном. На днях на сайті президента України навіть з'явилася петиція з вимогою заборонити такий вид озброєнь.

Росія могла застосувати такі снаряди в Україні?

Розкручуючи фейки, російська пропаганда вважає за краще не згадувати, що такі боєприпаси є на озброєнні ЗС Росії. Йдеться, зокрема, про снаряди "Свинець-1", які теж містять осердя зі збідненим ураном. І вони входять до боєкомплекту танків Т-80БВМ, Т-90 і Т-72Б3.

Не виключено, що Росія вже використала такі снаряди під час вторгнення до України. Як зазначають у Центрі протидії дезінформації при РНБО, підтверджених випадків наразі немає. Але деякі дані свідчать про захоплення таких снарядів у якості трофеїв.

Зазначимо, раніше російські ЗМІ неодноразово писали про свої снаряди зі збідненим ураном. Наприклад, у 2018 році - про те, що модернізований танк Т-80БВМ отримав механізм заряджання під "Свинець". Тоді ж із посиланням на військових наголошувалося, що їхнє застосування не порушує міжнародних угод. До того, як з'явився "британський фактор", наявність таких боєприпасів не приховувалася. Більше того, саме їх називали "вбивцями" німецьких танків Leopard.

Таким чином, російська істерика пов'язана не з радіаційною загрозою, а з тим, що Збройні сили України матимуть додаткові можливості ефективно знищувати танки супротивника.