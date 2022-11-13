"Вбивці дронів": у Чехії збирають гроші на мобільні зенітні кулемети "Viktor" для ЗСУ

Повідомляється, що "Viktor" - це чеський спарений 14,5 мм зенітний кулемет встановлений на шасі пікапа Toyota Land Cruiser. Боєкомплект модуля - 300 споряджених набоїв і 300 додаткових возимих.

Зенітна установка має денний та нічний приціл, а ефективне враження повітряних цілей можливе на відстані до 2 кілометрів.

Головна задача "Viktor" - боротьба з повітряними загрозами типу іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".

Зазначено, що організатори збору планують зібрати 3,85 мільйонів доларів для виробництва 15 таких бойових одиниць. Станом на 13 листопада вдалося зібрати вже 80 тисяч доларів.

Збір проводять активісти акції "Подарунок для Путіна". Раніше вони вже зібрали кошти на модернізований танк Т-72 Avanger для України.

Гарантом збору коштів виступає чеський бізнесмен Далібор Дедек.