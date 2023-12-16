Вбивство заручників у Секторі Газа: у ЦАХАЛі розповіли подробиці трагедії

За словами старшого офіцера Південного командування, який посилається на попереднє розслідування, інцидент розпочався після того, як один із солдатів, який перебував у будівлі, помітив три підозрілі постаті, які виходили з будівлі за кілька десятків метрів від нього.

Усі троє були без сорочок, а один із них ніс палицю з імпровізованим білим прапором. Солдат вирішив, що люди, які рухаються до нього, - це спроба ХАМАСу заманити солдатів ЦАХАЛу в пастку, після чого негайно відкрив вогонь і крикнув "терористи!", звертаючись до інших солдатів.

За даними слідства, солдат убив двох із них, а третій, який дістав поранення, сховався в будівлі, з якої вийшов. У цей момент командир батальйону, який також перебував у будівлі, звідки стріляв солдат, вийшов назовні і закликав військових припинити вогонь.

Тим часом військовослужбовці, які перебували в цьому районі, почули чийсь крик "Допоможіть" на івриті. За мить пізніше третій чоловік вийшов із будівлі, у яку він утік, і інший солдат відкрив по ньому вогонь, убивши його.

Командир батальйону зрозумів, що зовнішній вигляд третього чоловіка незвичайний, і з'ясувалося, що це ізраїльський заручник. Усі три тіла забрали і доставили в Ізраїль для впізнання.

За словами офіцера, солдат, який одразу ж відкрив вогонь, упізнавши трьох чоловіків, зробив це всупереч протоколу, як і другий солдат, який убив третього чоловіка. Проте в ЦАХАЛі заявили, що розуміють, що спонукало солдатів так вчинити.

Старший офіцер каже, що ЦАХАЛ не впізнав жодного палестинського мирного жителя за останні дні.

За словами офіцера, за останні дні війська вбили щонайменше 38 палестинських терористів. Єдині люди, яких бачили в цивільному одязі, були бойовиками ХАМАС, часто беззбройними. Бойовики збирають зброю, залишену в різних будівлях, відкривають вогонь по військах, а потім знову тікають беззбройними в іншу будівлю.

Відразу ж після інциденту ЦАХАЛ розіслав наземним військам нові протоколи на випадок, якщо заручникам вдасться втекти з полону. Сам сценарій, коли заручники розгулюють зоною бойових дій, ЦАХАЛ не брав до уваги.

Війна Ізраїлю і ХАМАСу

Бойовики ХАМАСу на початку жовтня здійснили вторгнення в Ізраїль. Незабаром армія Ізраїлю почала операцію "Залізні мечі".

24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Крім цього, сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, а після вдалося його продовжити ще на два дні за умови, що бойовики звільнять більшість заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У Міністерстві оборони країни заявили, що бойовики ХАМАСу порушили умови перемир'я.

Вбивство заручників

Вчора стало відомо, що ізраїльські військові під час боїв у Шеджайї на півночі Гази помилково визнали загрозою трьох заручників, які перебували в полоні у ХАМАСу. Після цього солдати застрелили їх.

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