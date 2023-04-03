Вбивство "воєнкора" Татарського є ще одним поворотом війни для РФ, - Bloomberg

Загибель колаборанта та російського пропагандиста Владлєна Татарського в Санкт-Петербурзі може стати одним з переломних моментів у війні Росії проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Татарський мав досить популярний серед росіян Telegram-канал, у якому дозволяв собі критикувати російське військове командування. Останній час він звертав увагу на невдачі окупантів.

"Вибух, у результаті якого загинув Максим Фомін у рідному місті Володимира Путіна - Санкт-Петербурзі, стався в ресторані, пов’язаному з Євгеном Пригожиним, засновником групи найманців ПВК "Вагнер", що протягом місяців намагається захопити східноукраїнське місто Бахмут", - зауважили у виданні.

Окрім цього багато прокремлівських націоналістів також почали звертати увагу на російські невдачі. Вони розуміють, що поразка Путіна все ближче, особливо після того, як Україна накопичила сили для контрнаступу.

Якщо Україні вдасться повернути собі більше окупованих територій, то це підвищить градус у боротьбі за скидання відповідальності у невдачах РФ на війні.